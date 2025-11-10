NewsNapoli

Uccella: ”Napoli ha meritato contro Trento”

By Lorenzo Capobianco
Durante ”Un calcio alla radio” , in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Davide Uccella dandoci il punto sulla situazione del Napoli Basket, queste le sue parole:

”Napoli ha meritato la vittoria a Trento, facendo bene tutto ciò che era mancano nelle ultime due gare dove aveva perso. È stata la partita di Mitrou-Long, ma la partita è stata gestita bene nella sua totalità. Complimenti a Magro che ha gestito in modo ottimale i ritmi. Napoli è sempre stato avanti ed è stato molto più convincente di quanto dica il risultato. Contro Brescia sarà una gara particolare per Magro e per Mitrou-Long, grandi ex. Ma non sarà facile sfidare la capolista. Gli azzurri se la sono giocata anche quando persa, e questo obiettivo della Final Eight comincia a ronzare e c’è voglia di vincere una grande partita in casa con un Palabarbuto pieno di entusiasmo”.

