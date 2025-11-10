Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S salgono

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cala, il Pd e il Movimento 5 Stelle salgono. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, 10 novembre, nel rilevamneto per il Tg La7 evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia cede lo 0,1% e scende al 31,3%. 

Factory della Comunicazione

La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente primo partito, nonostante i passi avanti di Pd e M5S. Il Pd di Elly Schlein cresce dello 0,2% e arriva al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e si attesta al 12,8%. Passo avanti anche di Forza Italia, dall’8% all’8,1%, con sorpasso sulla Lega. Il Carroccio scende, passando dall’8,2% all’8%. 

A seguire, Verdi e Sinistra al 6,7%. Più staccate Azione (3%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,1%). Le altre liste, nel complesso, raccolgono il 2,8% nel sondaggio eseguito tra il 5 e il 10 novembre. 

 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sharon Verzeni, Sangare ritratta anche in aula: “Non l’ho uccisa…

Adnkronos News

Atp Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime – Il debutto di Jannik in diretta

Adnkronos News

Trasporti, Catania (Milano Serravalle – Tangenziali): “Ai apre a…

Adnkronos News

Trasporti, Gibelli (Asstra e Fnm): “Anche al tpl servono tariffe…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.