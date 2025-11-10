Sky Sport – Napoli, previsto a Roma colloquio ADL-Manna. Conte è a Torino

A differenza di quanto filtrato nelle ore successive al ko di Bologna, in casa Napoli per la giornata di oggi non è previsto alcun confronto diretto fra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, che nel post-gara di ieri non le ha mandate a dire mettendo chiaramente in evidenza tutto quel che non è andato fino a questo momento. Il tecnico salentino in queste ore si trova a Torino per concedersi una breve pausa – complice la sosta – e farà ritorno in Campania solo a metà settimana.

Secondo il portale TuttoNapoli, che riprende Sky Sport, sarebbe invece in agenda un colloquio fra il patron azzurro e il ds Manna per analizzare e far piena luce sulle attuali difficoltà. Il summit previsto per oggi era già programmato, ma alla luce degli ultimi risultati negativi e della bruciante sconfitta al cospetto della squadra allenata da Vincenzo Italiano assume ancora maggiore importanza. Almeno in questa fase, la priorità è quella di rasserenare gli animi e riflettere sull’involuzione dell’ultimo periodo, a mente fredda.