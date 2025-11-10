CalcioCalcio Femminile

Serie A femminile – La Lazio agguanta tre punti al fotofinish sul Napoli Women

By Giuseppe Sacco
Terza, dopo questa domenica di campionato, è anche la Lazio di Grassadonia, che batte di misura il Napoli grazie alla rete di Piemonte nel finale. Al “Fersini”, dopo un primo tempo combattuto ma con poche occasioni nitide in attacco (Visentin e Karczewska non incisive per le padrone di casa, mentre Durante dice no a Sciabica al 26’), nella ripresa sono le Aquilotte ad alzare il baricentro e a guadagnare metri, ma senza trovare l’affondo. Il gol vittoria arriva infatti in pieno recupero grazie a una grande giocata di Piemonte (MVP della gara secondo i dati Opta) dall’interno dell’area di rigore: cross di Castiello dall’out di destra e girata perfetta della centravanti, che trafigge Beretta tra i pali, decidendo la sfida.

