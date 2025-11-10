NewsCalcioIn Evidenza

Roberto ‘El Pampa’ Sosa: “Contro il Bologna la prestazione è stata orrenda”

By Emanuele Arinelli
Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex attaccante azzurro, si è espresso così tramite il suo account Instagram all’indomani della sconfitta del Napoli a Bologna. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

 

Sono andato sul dizionario perché mi piace analizzare la parola ‘prestazione’. Nello sport fa riferimento alla prova che una squadra dà di sé. Contro il Lecce il Napoli non fa la prestazione ma conquista tre punti. Col Como prestazione così così, Morata come Camarda sbaglia un rigore e il Napoli porta un altro punto a casa.

 

Con l’Eintracht Francoforte secondo me il Napoli ha fatto la prestazione e meritava di vincere, è mancato solo il gol. Contro il Bologna invece la prestazione è stata orrenda e la squadra di Italiano si prende i tre punti. Ognuno può analizzare il calcio a modo suo, ma chi analizza solo il risultato e la classifica a un certo punto rimane senza argomenti. Ora vado a cercare un’altra parola sul dizionario: ‘Ruffianeria’”.

