Ottavio Bianco: “È difficile che un allenatore come Conte non sappia utilizzare la panchina”

By Emanuele Arinelli
Ottavio Bianchi allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, è stato ospite di Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1) dove ha commentato lo sfogo di Antonio Conte nel post-partita della sconfitta ricevuta a Bologna.

 

“Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà.

In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all’altezza. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c’è qualcosa che non va.

È un campionato all’insegna dell’equilibrio, ma non di grande livello”.

