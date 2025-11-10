NewsCalcioNapoli

Orlando: “Gasperini ha trasformato la Roma, può lottare per lo Scudetto. Conte? Sta esagerando, sembra voglia mollare”

By Emanuela Menna
TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Massimo Orlando, ex calciatore. Ecco un estratto dell’intervista:

Questa Roma di Gasperini è da Scudetto?

“C’ha un fenomeno vero in panchina. Celik era inguardabile con Mourinho, ora è protagonista. Ha trasformato tutto Gasperini. Vedo un atteggiamento diverso, ci sono pressing, giocate. Se la società gli farà qualche regalo a gennaio e sono ancora lì, attenzione alla Roma”.

Napoli, la squadra è ancora con Antonio Conte?

 “Mi sembra una resa. Nell’ultimo periodo sta esagerando, tra i commenti sul mercato e le parole di ieri. La sensazione è che faccia di tutto per mollare, ma se non voleva rimanere doveva dirlo. E’ un momento difficile, fisicamente e per gli infortuni, ma uscirsene con queste parole non dà una sterzata ma dai una bastonata a tutti, dal presidente ai giocatori. E’ andato oltre”.

