Nonostante le difficoltà, Conte non pensa alle dimissioni. Nei prossimi giorni il confronto con la società

Il confronto fra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, preannunciato dalle parole in conferenza stampa del tecnico salentino pochi minuti dopo il ko contro il Bologna, andrà in scena soltanto nei prossimi giorni. L’ex Tottenham infatti, complice la sosta, è rientrato a Torino per trascorrere qualche ora con la sua famiglia, mentre il patron azzurro – con il ds Manna – è a Roma dove era in programma un incontro tra i vertici dei club di Serie A e gli arbitri guidati da Gianluca Rocchi.

Stando al portale TMW, una volta rientrati in Campania presidente e allenatore si incontreranno dal vivo per analizzare cosa non va in questo Napoli attualmente. Nessun rischio di separazione: la società non ha intenzione di privarsi a cuor leggero del proprio condottiero, né tantomeno quest’ultimo propenderebbe per fare un passo indietro. Del resto, la vetta è distante soltanto due punti e nulla è ancora perduto, anche se la prestazione in terra felsinea – al pari delle precedenti – ha fatto storcere il naso a molti.