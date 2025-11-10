Napoli: al Dall’Ara gli azzurri hanno toccato il fondo

La quinta sconfitta stagionale e il primo posto in classifica perso è quasi un dettaglio rispetto all’orizzonte smarrito. Al Dall’Ara il Napoli ha toccato il fondo, ha perso orientamento, bussola e anche identità. Non gioca, non lotta, non combatte, non è una squadra.

Quando non riesci a fare un tiro in porta in una partita in cui la squadra avversaria ha in porta un ragazzino di 17 anni devi farti delle domande.

Dal 22 novembre il Napoli giocherà nove partite (o dieci, dipende dalla Supercoppa) in 36 giorni contro Atalanta, Qarabag, Roma, Cagliari, Juve, Benfica, Udinese, Milan e Cremonese. Per rimettersi sulla carreggiata giusta c’è bisogno di tutti, di una squadra che torni a pensare da squadra, di uno spogliatoio che abbia voglia di dimostrare sul campo le sue qualità e di un allenatore che torni a fare la differenza come è abituato a fare. Il tempo c’è tutto, ma non si può più sbagliare. Bisogna rimboccarsi le maniche e tornare in campo per difendere quel triangolino tricolore che si porta sulle maglie.