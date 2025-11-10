NewsCalcioRassegna Stampa

Lukaku accelera e corre verso il rientro in campo

By Emilia Verde
0

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku continua il suo iter di recupero verso il rientro in campo, che dovrebbe avvenire a dicembre. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma c’è un uomo che non riposerà: Lukaku. Rom, ovviamente non aggregato al gruppo che ha partecipato alla trasferta di Bologna, non ha mai interrotto il suo programma di recupero e non lo farà anche nei prossimi giorni. Il rientro non è ancora vicino ma ormai neanche così lontano: questione di qualche settimana ancora e poi il Napoli recupererà un altro centravanti e soprattutto una pedina fondamentale per temperamento e soluzioni offensive”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte senza mezze misure: “Mi dispiace tirare fuori scheletri del…

News

Le pagelle azzurre, un colore sbiadito. Poche sufficienze (CdS)

News

Questa sera a Calcio Sprint per il post Bologna Napoli, Maurizio Criscitelli. Su…

News

La moviola – Ennesima bocciatura per Chiffi, Var “Pilatesco”.…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.