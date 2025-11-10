Lukaku accelera e corre verso il rientro in campo

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku continua il suo iter di recupero verso il rientro in campo, che dovrebbe avvenire a dicembre. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma c’è un uomo che non riposerà: Lukaku. Rom, ovviamente non aggregato al gruppo che ha partecipato alla trasferta di Bologna, non ha mai interrotto il suo programma di recupero e non lo farà anche nei prossimi giorni. Il rientro non è ancora vicino ma ormai neanche così lontano: questione di qualche settimana ancora e poi il Napoli recupererà un altro centravanti e soprattutto una pedina fondamentale per temperamento e soluzioni offensive”.

