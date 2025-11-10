Le pagelle azzurre, un colore sbiadito. Poche sufficienze (CdS)
Il Napoli è stato battuto dal Bologna ieri al Dall’Ara per 2-0, dopo una partita decisamente sotto tono per gli azzurri, e le pagelle del Corriere dello Sport dicono:
Conte 4,5 – E’ un Napoli che gioca sotto ritmo nel primo tempo e che poi affonda nel secondo, quando il Bologna alza i ritmi.
Milinkovic-Savic 5
Una bella parata in tuffo su Rowe, poi i pericoli costruiti prima da Lucumi e poi da Odgaard finiscono fuori. Prende il gol di Dallinga sul suo palo ma non è l’unico responsabile.
Di Lorenzo 4,5
Ha il compito di marcare Rowe, e lo sbriga bene, perde Lucumi su un pallone che potevano diventare avvelenato per il Napoli. Non ferma mai Cambiaghi.
Rrahmani 4
Nel primo tempo se la cava, nel secondo ha responsabiltà su entrambi i gol. Vive davvero una domenica dispari.
Buongiorno 4,5
Almeno nel primo tempo non deve vivere di affanni, nel secondo perde la luce come tutti i suoi compagni.
Juan Jesus (32’ st) sv
Non cambia lo spartito.
Gutierrez 6
Attacca quando può ma non deve lasciarsi troppo campo alle spalle contro Orsolini e Holm che lo raddoppia.
Olivera (32’ st) sv
A quel punto i giochi sono chiusi.
Anguissa 5
Costruisce una partita al piccolo troppo, è sempre nella posizione giusta ma nella fase attiva non incide mai.
Lobotka 6
Il solito metronomo che non sbaglia mai un appoggio nonostante quelli del Bologna cerchino di rendergli la vita complicata. Quanto meno si salva.
McTominay 4,5
Coperto a uomo quando da Heggem quando dal suo amico Ferguson fa una certa fatica a costruire gioco. Spesso impalpabile.
Lucca (37’ st) sv
Non si fa mai vedere.
Politano 5
Attacca in continuazione Miranda, ma lo spagnolo non lo soffre più di tanto.
Neres (23’ st) 5
Come Politano, né più né meno.
Hojlund 4,5
Coperto da Lucumi si vede poco o niente, anche se a volte è lasciato troppo solo.
Elmas 4,5
Con Holm confeziona una sfida anche con qualche colpo proibito che nel primo tempo lo svedese lo vince ai punti.
Lang (23’ st) 5
Un paio di spunti, basta.
Fonte: CdS