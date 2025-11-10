La moviola – Ennesima bocciatura per Chiffi, Var “Pilatesco”. Graziato un azzurro

Ennesima brutta partita per Chiffi (Il Cds vota 5), quasi mai centrato sul match, capace di lasciare sul campo più d’un cartellino (anche un rosso manca all’appello), sbagliando i tempi di intervento, facendo finta di nulla davanti alle proteste continue dei giocatori (anche in maniera più che colorita).

Factory della Comunicazione

DA ROSSO MA…

Partiamo dall’errore più grave: manca un cartellino rosso per Hojlund, che dopo essere stato placcato per la seconda volta, assesta una gomitata (pugno chiuso a caricare) a Ferguson. Chiffi, che ha intuito qualcosa, vede, valuta e ferma l’azione (perché poi è arrivato un fallo terminale di Lucumi su Gutierrez), ammonendo il giocatore azzurro, sbagliando. E il VAR, direte voi? Ha controllato l’azione ma dato che Ferguson simula un colpo al volto, mentre invece è stato colpito sulla spalla, Meraviglia ha fatto finta gli suonasse il cellulare. Non solo, ma dopo il giallo Hojlund manda a… quel paese l’arbitro in inglese. Chiffi è internazionale, le lingue le sa?

RISCHIO

Rischia tanto anche Orsolini (giallo): entrata in ritardo su Gutierrez, lo colpisce sopra la caviglia ma di striscio, senza affondare. Provvedimento giusto, ma che rischio.

REGOLARE

Nessun dubbio sulla regolarità dell’1-0: Dallinga serve Cambiaghi (che gli ridarà il pallone) tenuto in gioco da Di Lorenzo e Buongiorno.

VAR: Meraviglia 5,5 – Pilatesco…. Troppo.

Fonte: CdS