Inps, Fava: “La previdenza deve parlare con i giovani”

(Adnkronos) – “In un paese che invecchia, la previdenza deve parlare con i giovani. È per questo motivo che stiamo investendo sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza, sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi. Ed è questa un’occasione perché uniamo la cultura e la memoria, perché Palazzo Wedekind rappresenta l’unione tra la memoria e la visione. È così che vogliamo restituire al paese ciò che la previdenza rappresenta da sempre: fiducia, solidarietà e visione”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione dell’evento organizzato a Roma ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte dell’Istituto di previdenza. 

