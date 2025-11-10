CalcioNewsRadio e Tv

In programma per domani il sesto episodio di OiR – Oltre il Risultato

Fuori domani su Spotify il sesto episodio del podcast

By Guido Russo
0

In programma per domani il sesto episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 11 Novembre a partire dalle ore 9.

Di cosa parleremo:

  • Jari Vandeputte, la stella della Cremonese;
  • La rinascita della Lazio;
  • Il problema del Milan con le piccole.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia domani Martedì 11 Novembre alle 13:00 e alle 20:00.

Non perdetelo!

