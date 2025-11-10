Il Napoli cede il primato e lo fa senza creare nessun pericolo. Statistiche

Factory della Comunicazione

Nel pomeriggio allo stadio i padroni di casa del Bologna hanno ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, con due reti nella ripresa che hanno deciso la partita. Il Napoli, nonostante una maggiore percentuale di possesso palla, è stato incapace di concretizzare le occasioni e ha consegnato il successo a un Bologna più concreto e ben organizzato. In evidenza – come migliore in campo – la difesa del Napoli guidata da Gutierrez, che ha saputo contenere le offensive partenopee con efficacia. Il Napoli ha dominato il possesso (59,4 %) ma bottino scarso: solo 1 tiro in porta e 4 tiri totali. Il Bologna dal canto suo ha sfruttato meglio le opportunità, chiudendo con 11 tiri totali e 4 in porta, e ha sferrato il colpo al momento giusto.

Statistiche della partita

Squadra Possesso palla Tiri in porta Tiri totali Falli commessi Angoli Bologna 40,6% 4 11 14 5 Napoli 59,4% 1 4 15 4

Commento tecnico

Il Bologna ha scelto una strategia pragmatica: concedere il possesso al Napoli, ma restare compatto nel reparto difensivo, pronto a ripartire. Questo approccio ha pagato: nonostante meno palla, ha ottenuto più tiri e più pericolosità. Il Napoli, al contrario, pur controllando il gioco, è apparso impreciso e poco incisivo davanti, incapace di tradurre il possesso in occasioni effettive. La rete di Dallinga al minuto 49 ha sbloccato la partita, e quella di Lucumí al 65’ ha chiuso i conti, costringendo il Napoli ad inseguire. La difesa del Napoli, e in particolare Gutierrez, ha meritato il riconoscimento di migliore in campo: ordine, interventi puntuali e anche lucidità nelle ripartenze. Una vittoria che rilancia il Bologna e pone qualche domanda al Napoli riguardo la fase offensiva e la capacità di concretizzare.

Migliore in campo

Gutierrez (Napoli) – Prestazione difensiva sufficiente, attento in copertura, preciso spesso negli anticipi.

Marcatori:

– 49’ Thijs Dallinga (Bologna)

– 65’ Jhon Lucumí (Bologna)