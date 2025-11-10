NewsCalcioRassegna Stampa

Dopo la sconfitta col Bologna, vertice in programma tra la dirigenza del Napoli e la squadra

Il Napoli è stato sconfitto dal Bologna ieri al Dall’Ara per 2-0, con la terza gara quindi in cui gli azzurri non hanno portato a casa nemmeno un gol. Ieri dopo la partita ha parlato il tecnico Antonio Conte in conferenza stampa sottolineando le problematiche interne, e come scrive Repubblica oggi, pare ci sia in programma un vertice con la società, “con l’obiettivo di rimettere in riga i giocatori che non stanno seguendo alla lettera le direttive della panchina: in partita e soprattutto durante gli allenamenti”.

