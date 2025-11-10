Del Genio: ”Non possiamo sempre credere a Conte”

In onda su Radio Kiss Kiss a ”442”, Paolo Del Genio è intervenuto sul tema caldo in casa Napoli: Antonio Conte e il gioco che fa esprimere ai suoi. Del Genio è stato molto critico nei confronti del tecnico leccese, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

”Il Napoli non tira in porta. Il ragazzino tra i pali ha visto la partita dal campo. Non è una giornata storta, sono tutte così, qui ci ricordiamo quelle diritte che sono un tempo solo molto spesso. Si parla di cuore, ma i problemi sono tecnici e tattici, non pressiamo bene, non usciamo dal basso. Abbiamo problemi enormi e si parla di motivazioni. Io vorrei parlare di calcio, qui sono professionisti e non capisco perché improvvisamente non debba esserci la motivazione. Il giornalista deve ascoltare Conte, ma nonostante sia un grande allenatore non possiamo solo perché l’ha detto lui dobbiamo sposare il suo pensiero. Non si può accettare tutto e quindi che è colpa solo dei calciatori”.