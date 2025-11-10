NewsCalcioNapoli

De Laurentiis su X: Su Conte solo favole, orgoglioso di averlo qui”

Le parole del Patron

By Lorenzo Capobianco
0

Dopo un tempestoso lunedi in casa Napoli ci ha pensato il patron Aurelio De Laurentiis a placare gli animi sulla permanenza di Conte a Napoli. Queste le sue parole rilasciate tramite mezzo social:

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte . Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo”

“Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione”, ha continuato il patron del Napoli.

E ancora: “Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”

