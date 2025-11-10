De Laurentiis è stato e sarà chiaro: Conte non è in discussione

Le parole, nel post Bologna, di Conte, non potevano non avere seguito. Il tecnico ha di sicuro scosso l’ambiente con le sue dichiarazioni. Nessun colpevole, tutti colpevoli, lui in primis, ma senza “salvare” nessuno. Espressioni forti, ma come nel costume della persona Conte. Ha detto chiaramente che il club sapeva già delle difficoltà, di conseguenza ci si aspetta una “presa di posizione”. La Repubblica scrive che ci sarà a breve una sorta di vertice tra dirigenza e squadra, ma anche che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha alcuna intenzione di mettere Conte in discussione, anzi, il patron lo considera ancora il miglior allenatore possibile per questo Napoli: “De Laurentiis può dare una mano facendo pubblicamente chiarezza sugli obiettivi stagionali e ribadendo ai giocatori che la panchina è solidissima e lo farà, temendo le conseguenze devastanti che potrebbe avere l’addio prematuro del tecnico”.