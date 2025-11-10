De Canio: ”Conte non si dimetterà, vi spiego perchè”

Ai microfoni di Tmw Radio, Luigi De Canio ha detto la sua sulla possibilità che Mister Conte si possa dimettere:

Factory della Comunicazione

”Non credo alle dimissioni di Conte. Detto che sono frasi molto forti, io posso solo immaginare che ci sia un intento di scuotere la squadra a modo suo. Possiamo discutere se sia stato fatto nel modo giusto o meno, ma l’intenzione è quella. Il campionato scorso vinto non è stato calcisticamente spettacolare, la filosofia di Conte è concreta, che bada al risultato. Probabilmente in questo momento stanno mancando una condizione ottimale, per via dei numerosi infortuni, ma anche dei giocatori che con un po’ di qualità in più di solito ti risolvevano le partite”.

Fonte: Tuttomercatoweb