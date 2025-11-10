Conte su Gazzetta: “Forse non sto facendo un buon lavoro…”

Il campanello d’allarme è assordante, nella testa di Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

“Io sono preoccupato, c’è poco da dire”

è la frase che meglio racchiude le impressioni tutt’altro che positive, dopo la sconfitta col Bologna. “Se si perdono cinque gare, significa che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Non bisogna dimenticare che dopo il terzo scudetto il Napoli è arrivato decimo ma questo non penso sia stato di grande insegnamento. A volte si pensa che dall’oggi al domani il brutto anatroccolo poi diventi cigno. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario e di assoluto valore, adesso stiamo continuando a lavorare ma dobbiamo chiederci come, se c’è l’entusiasmo e la voglia giusta o ci stiamo crogiolando sulla vittoria del passato e pensiamo di essere favoriti. Sicuramente non abbiamo l’energia della passata stagione, lo sanno benissimo i ragazzi cosa penso in proposito. Mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa tendenza nei quattro mesi che sono trascorsi, perché vuol dire che non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole sentirlo“, ha detto l’allenatore al termine dell’incontro.