NewsCalcioRassegna Stampa

Conte si assume le sue responsabilità, ma non lascia fuori nessuno: “Non vedo energia positiva”

By Emilia Verde
0

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato nel post gara contro il Bologna, persa per 2-0, sottolineando non solo la sua responsabilità, ma anche quella dei suoi ragazzi. Il Corriere dello Sport scrive: “Quello di Conte è un crescendo. «Non vedo energia positiva: ognuno pensa al proprio problema, al proprio orticello. Ma ripeto: siamo ancora in tempo per cambiare il trend, se abbiamo voglia di farlo. Questa sconfitta non mi è piaciuta proprio, non c’è nessuno da proteggere: quando subentrano dinamiche extra calcistiche come cu ore e passione, e quando vai nella testa dei calciatori, sono cavoli amari. Ripeto, mi prendo tutta la responsabilità. La colpa è mia. Però diventa difficile anche per l’allenatore: puoi cambiare sistema, ma trapianti di cuore non li puoi fare. Ecco perché ne voglio parlare bene anche con il club». Poi, via a Torino dalla famiglia e dalla figlia, ieri diciottenne. Ma la ripresa è dietro l’angolo”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Dopo la sconfitta col Bologna, vertice in programma tra la dirigenza del Napoli e la…

News

Lukaku accelera e corre verso il rientro in campo

News

Conte senza mezze misure: “Mi dispiace tirare fuori scheletri del…

News

Le pagelle azzurre, un colore sbiadito. Poche sufficienze (CdS)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.