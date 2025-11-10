Conte senza mezze misure: “Mi dispiace tirare fuori scheletri del passato”
Il Napoli di Conte è stato battuto ieri al Dall’Ara dal Bologna di Italiano per 2-0, in una gara dove gli azzurri sembravano un’ombra, e nel post partita il tecnico partenopeo ha parlato in conferenza stampa senza mezze misure. Il Corriere dello Sport scrive: “«Napoli, il compitino non basta Non c’è più energia positiva: adesso sono preoccupato» Conte duro «Ora parlo co n i l cl ub» Il tecnico analizza il ko e fa i l punto sulla situazione.