Conte senza mezze misure: “Mi dispiace tirare fuori scheletri del passato”

Il Napoli di Conte è stato battuto ieri al Dall’Ara dal Bologna di Italiano per 2-0, in una gara dove gli azzurri sembravano un’ombra, e nel post partita il tecnico partenopeo ha parlato in conferenza stampa senza mezze misure. Il Corriere dello Sport scrive: “«Napoli, il compitino non basta Non c’è più energia positiva: adesso sono preoccupato» Conte duro «Ora parlo co n i l cl ub» Il tecnico analizza il ko e fa i l punto sulla situazione.

Basterebbe, ma non è tutto. «Alla prima situazione negativa ci siamo un po’ sciolti. E mi dispiace tirare fuori scheletri del passato: il decimo p osto dopo aver vinto lo scudetto. Ma dobbiamo veramente riflettere. E intanto, faccio i complimenti al Bologna: per energia, entusiasmo e cuore. Ci hanno battuto su tutto. Noi, ripeto, facciamo il compitino: non c’è quell’alchimia, quella positività di andare oltre l’ostacolo come l’anno scorso. Non so se riusciremo a cambiare la situazione, ma non è questione di tecnica o tattica. Eppure, qualcosa bisogna fare: non c’è da accompagnare un morto. Io, morti, non ne voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità senza coprirsi dietro l’altro, e io sono il primo a volerlo fare»”.