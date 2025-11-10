castel volturno
Conte ha concesso due giorni di riposo ai non convocati dalle nazionali

By Emilia Verde
0

Il Napoli è stato battuto ieri al Dall’Ara dal Bologna per 2-0, dopo una gara per gli azzurri al limite del disastro. Il tecnico Antonio Conte ha concesso un paio di giorni di riposo ai non convocati dalle nazionali, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E ora, la pausa. La sosta che per qualcuno sarà tale soltanto per modo di dire – i nazionali – e per gli altri invece sarà l’occasione di staccare un po’ la spina da un punto di vista delle pressioni, dello stress legato agli impegni ravvicinati e agli spostamenti. Conte ha concesso un paio di giorni pieni di relax ai non convocati fissando la ripresa a mercoledì pomeriggio”.

