CdS Campania – “NAPOLI, TORNA A DIVERTIRTI”. Conte: “Ci siamo sciolti”

By Giuseppe Sacco
«Napoli, il compitino non basta Non c’è più energia positiva: adesso sono preoccupato»

 

Conte duro «Ora parlo con il club»

Il tecnico analizza il ko e fa i l punto sulla situazione

 

I l primo confronto tra Antonio Conte e la squadra va in scena subito, al rientro negli spogliatoi del Dall’Ara: verità e pensieri a caldo prima di salutare i tanti nazionali. Un problema in più per il gruppo, in questa fase. P oi, dichiarazioni pubbliche: analisi durissima ma consapevole. Il tecnico cita più volte il club, tanto da far immaginare l’ipotesi di un confronto con De Laurentiis più intenso del solito nelle prossime ore, e soprattutto traccia un bivio: c’è tempo per invertire la rotta, altrimenti non andrà incontro a un naufragio.

Messaggio ai naviganti: «Sono preoccupato», dice. «Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e non sono un caso, soprattutto per una squadra etichettata come quella che avrebbe dovuto ammazzare il campionato. Dobbiamo cercare di affrontare seriamente alcune situazioni e provare a risolverle, se ci riusciremo. Già venti giorni fa avevo manifestato le mie preoccupazioni al gruppo storico: nel calcio non basta il compitino, ci vogliono entusiasmo, passione, ardore, cuore, energia. E io non sto facendo un buon lavoro perché non sono entrato nei cuori e nelle teste dei giocatori: è giusto che il club lo sappia. E già lo sa».  

 

