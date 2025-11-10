Canavesi: “Atalanta, via Juric: arriva Palladino per rilanciare la squadra e valorizzare Scamacca e De Ketelaere”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista dell’Eco di Bergamo Carlo Canavesi: “L’Atalanta sta per esonerare Juric. Al suo posto è in arrivo Raffaele Palladino, che già era stato uno dei nomi caldi a giugno. Il suo arrivo è stato solo rimandato di qualche mese. Un esonero che fa male perché c’era voglia di costruire un progetto con Juric, ma questi primi tre mesi hanno mostrato che qualcosa non ha funzionato. Palladino dovrà riportare un po’ di fiducia e di consentire all’Atalanta di far bene soprattutto con le piccole. Alla squadra è mancata determinazione e cattiveria: Juric ha pagato soprattutto questa lacuna. Palladino è un allenatore duttile che ha utilizzato sia la difesa a tre che quella a quattro. Il suo compito sarà soprattutto tirare fuori il meglio dai giocatori migliori, come Scamacca e De Katalaere, che sono rimasti un po’ nell’ombra nella gestione Juric”.

