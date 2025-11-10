Bologna-Napoli 2-0 – De Laurentiis non ha nessun dubbio sulla permanenza di Conte

Dopo la sconfitta del Napoli a Bologna per 2-0, le parole del tecnico azzurro, Antonio Conte, nel post gara sono state chiare e hanno messo in luce un quadro che dovrà trovare presto uno sbocco, ma sulla sua permanenza sulla panchina partenopea, De Laurentiis non ha alcun dubbio. Repubblica scrive: “De Laurentiis può dare una mano facendo pubblicamente chiarezza sugli obiettivi stagionali e ribadendo ai giocatori che la panchina è solidissima e lo ribadirà pure ai giocatori, temendo le conseguenze devastanti che potrebbe avere l’addio prematuro del tecnico”.

