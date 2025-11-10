NewsCalcioRassegna Stampa

Bologna-Napoli 2-0 – De Laurentiis non ha nessun dubbio sulla permanenza di Conte

By Emilia Verde
0

Dopo la sconfitta del Napoli a Bologna per 2-0, le parole del tecnico azzurro, Antonio Conte, nel post gara sono state chiare e hanno messo in luce un quadro che dovrà trovare presto uno sbocco, ma sulla sua permanenza sulla panchina partenopea, De Laurentiis non ha alcun dubbio. Repubblica scrive: “De Laurentiis può dare una mano facendo pubblicamente chiarezza sugli obiettivi stagionali e ribadendo ai giocatori che la panchina è solidissima e lo ribadirà pure ai giocatori, temendo le conseguenze devastanti che potrebbe avere l’addio prematuro del tecnico”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte ha concesso due giorni di riposo ai non convocati dalle nazionali

News

Conte si assume le sue responsabilità, ma non lascia fuori nessuno: “Non vedo…

News

Dopo la sconfitta col Bologna, vertice in programma tra la dirigenza del Napoli e la…

News

Lukaku accelera e corre verso il rientro in campo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.