Bianchi: “Non capisco lo sfogo di Conte, ma è evidente che qualcosa non va”

By Gabriella Calabrese
Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli, Roma e Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1). L’occasione è stata propizia anche per commentare le dichiarazioni di Antonio Conte nel post Bologna-Napoli. In merito Bianchi ha detto: “Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà”. 

Conte si affida ad un gruppo ristretto di giocatori, si fida poco del resto della rosa?

“In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all’altezza. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c’è qualcosa che non va”.

“È un campionato all’insegna dell’equilibrio, ma non di grande livello”, ha aggiunto l’ex tecnico.

 

