CalcioNapoliNews

AAA, cercasi gol…e pensare che si contestava Lukaku!

By Gabriella Calabrese
0

Il Napoli alla ricerca del gol. Tre partite senza segnare sono più di un campanello d’allarme. E non può dipendere solo dalle assenze. In precedenza, la squadra aveva creato occasioni, ieri a Bologna, neanche quello. Inutile dire che non sia colpa di Hojlund, ma il pensiero va a Lukaku…Scrive La Gazzetta dello Sport: Com’è dura la vita senza Romelu Lukaku lì davanti. E pensare che lo scorso anno c’era anche chi contestava le prestazioni del belga. L’importanza di certi giocatori emerge più netta quando non ci sono. Big Rom non era soltanto il centravanti perfetto per il sistema di Conte, ma era un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo della fase offensiva contiana. E in più era un leader, un uomo dalla grande personalità, di carisma. Quello che oggi manca a tutti gli attaccanti del Napoli. Hojlund – ultimo attaccante ad andare in gol contro il Genoa, ormai oltre un mese fa – si sbatte, lotta, nulla da eccepire sulla volontà. Ma poi si innervosisce e alla lunga fatica a tenere botta nei lunghi corpo a corpo. Lui ama andare più in profondità, mentre Lukaku faceva respirare la squadra e diventava la sponda su cui appoggiarsi in cerca dell’imbucata vincente in profondità.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Bianchi: “Non capisco lo sfogo di Conte, ma è evidente che qualcosa non…

Calcio

De Laurentiis è stato e sarà chiaro: Conte non è in discussione

Calcio

Napoli, attacco innocuo: nessun gol e tante domande

Calcio

Serie A femminile – La Lazio agguanta tre punti al fotofinish sul Napoli Women

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.