Serie A, ore 12.30 – Atalanta/Sassuolo: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, continua l’undicesima giornata di Serie A. A Bergamo il lunch match che alle ore 12.30 vedrà in campo Atalanta/Sassuolo. I due tecnici hanno da poco rese note le formazioni ufficiali con cui intendono dare inizio alla gara.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric

Sassuolo ​(4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso

