Serie A: le partite delle 15:00. Vittoria super del Bologna. Pari tra Genoa e Fiorentina

Due partite molto importanti alle 15:00 per motivi ben diversi.
Partiamo dal Dall’Ara, dove il Bologna ha sorpreso il Napoli vincendo per 2-0.
Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata, con gli ospiti che hanno provato a rendersi pericolosi in qualche occasione.
Nella seconda frazione il Napoli parte bene ma subisce un contropiede fatale concluso da Cambiaghi che serve in area Dallinga, il quale approfitta di una doppia disattenzione di Rrahmani e Milinkovic Savic per portare i suoi in vantaggio.
Il Bologna dopo la rete si accende e inizia a rendersi sempre più pericoloso.
L’episodio che di fatto chiude la partita arriva al minuto 66’ con Holm che riceve largo sugli sviluppi di una punizione e crossa al centro, dove trova Lucumi che di testa raddoppia.
Il Napoli abbozza una reazione ma non basta. Vince il Bologna 2-0 che fa un grande salto in classifica mettendosi a -1 proprio dagli azzurri.
IL TABELLINO
BOLOGNA 2-0 NAPOLI
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (6′ Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (36′ st Moro); Orsolini (36′ st Casale), Odgaard (16′ st Bernardeschi), Rowe (1′ st Cambiaghi); Dallinga. A disp.: Happonen, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Fabbian, Castro, Dominguez. All.: Italiano
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (32′ st Juan Jesus), Gutierrez (32′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay (37′ st Lucca); Politano (23′ st Neres), Hojlund, Elmas (23′ st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 5′ st Dallinga (B), 21′ st Lucumì (B)
Ammoniti: Orsolini (B); Hojlund, Lang (N)
Sull’altro campo, Genoa e Fiorentina si dividono la posta in palio, pareggiando 2-2.
Era importantissimo per entrambe vincere per scacciare i fantasmi della retrocessione.
Nel primo tempo le due reti sono state segnate in 5 minuti, dal 15’ al 20’, prima con Ostigard per i padroni di casa e poi con Gudmundsson per gli ospiti.
Anche nel secondo tempo succede tutto in pochi minuti, precisamente 10.
Al 50’ Colombo si fa ipnotizzare da De Gea e sbaglia il calcio di rigore, mentre 7 minuti dopo Piccoli porta i suoi in vantaggio.
Passano solo 3 minuti e il Genoa risponde segnando proprio con Colombo un goal in mischia, pesantissimo.
La partita finirà così, 2-2 con la Fiorentina che ne esce peggio visto che non è ancora riuscita a vincere una partita in campionato.
IL TABELLINO
GENOA 2-2 FIORENTINA
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Ellerston, Frendrup, Thorsby, Martin (Dal 74′ Masini); Vitinha (Dal 74′ Carboni), Colombo (67′ Ekhator). All.: De Rossi.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri (66′ Viti); Dodò, Nicolussi Caviglia, Sohm (74′ Ndour), Mandragora, Fortini (66′ Parisi); Gudmundsson (74′ Dzeko), Piccoli. All.: Vanoli.
ARBITRO: Guida
MARCATORI: Ostigard (G), Gudmundsson (F), Piccoli (F), Colombo (G)
AMMONITI: 22′ Pongracic (F), 26′ Vanoli (F), 42′ Ranieri (F), 68′ Martin (G)
A cura di Sara Di Fenza