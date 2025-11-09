Serie A- La Roma non si ferma: 2-0 all’Udinese e un Olimpico che torna a cantare

La Roma torna a sorridere tra le mura domestiche e conquista tre punti preziosi nella partita della 11ª giornata, superando l’Udinese per 2-0. Una prestazione solida dei giallorossi che permette loro di tenere il ritmo alto in campionato e dimostrare carattere in un momento chiave della stagione.

Factory della Comunicazione

Fin dalle prime battute la Roma prende il comando delle operazioni. Nonostante una frequente pressione dell’Udinese, gli uomini di casa riescono a mantenere buona circolazione e a impedire al friulani di imbastire pericolose occasioni. Il vantaggio arriva al 42′: dagli undici metri, il capitano Lorenzo Pellegrini trasforma il rigore e porta la Roma in vantaggio.

Nel finale di tempo la squadra capitolina gestisce senza affanni, chiudendo la prima frazione con fiducia e organizzazione.

Nella ripresa la Roma controlla il ritmo e l’Udinese fatica a trovare spazi. I giallorossi mantengono un buon possesso palla (circa 57%) e continuano a proporre gioco, senza però rischiare troppo dietro.

Il raddoppio arriva nella seconda parte del match, spegnendo ogni speranza di rimonta dell’Udinese. Da quel momento la Roma si limita a conservare il vantaggio, senza mai perdere lucidità né correre pericoli rilevanti.

Statistiche finali: 10 tiri totali per la Roma (3 nello specchio) contro 5 (3 in porta) dell’Udinese. Passaggi riusciti 293 contro 225.

La vittoria odierna consente alla Roma di confermarsi tra le squadre più in forma del campionato, tanto in termini di solidità difensiva quanto di efficacia offensiva. Nel frattempo l’Udinese prova ad uscire imbattuta dallo Stadio Olimpico, ma oggi la differenza l’ha fatta la capacità di incidere nei momenti chiave.

Per i giallorossi questo successo significa reagire bene dopo eventuali flessioni e rilanciare le ambizioni per la corsa ai livelli alti della Serie A.

Il protagonista moden: Pellegrini, che non solo ha segnato dal dischetto ma ha dato ordine e personalità al centrocampo; la Roma ne ha beneficiato sia in fase di possesso che in copertura.

Nota di merito anche per l’assetto scelto dal tecnico, che ha confermato un’impronta aggressiva quando serviva ma equilibrata per non disordinarsi dietro.

Con questo successo la Roma si prepara a guardare avanti con fiducia, consapevole che ogni fine settimana offre opportunità per fare un salto in classifica e consolidare il proprio cammino.