Serie A- Inter-Lazio 2-0, i neroazzurri in vetta assieme alla Roma

A Milano è una serata perfetta, la vittoria dell’Inter contro la Lazio permette ai neroazzurri di raggiungere la vetta in compagnia della Roma, concludendo così l’11ª giornata di Serie A. Al termine dei 90 minuti è la squadra di casa ad imporsi con un netto 2‑0, confermando una solidità che mancava nelle grandi occasioni.

L’Inter si mostra subito forte e già al 3′ arriva il primo goal siglato Lautaro Martinez su assist di Alessandro Bastoni.

Da qui in poi la Lazio sembra smarrita, con poche idee e poco ritmo. Nella ripresa, l’Inter gestisce la partita con sicurezza, concedendo poco e solo a tratti mostrando lampi in contropiede. Il raddoppio arriva attorno al minuto 61: un’azione caparbia viene finalizzata da Ange Bonny e permette ai padroni di casa di mettere in ghiaccio l’incontro.

Da quel momento, la Lazio tenta un disperato forcing, ma l’Inter si chiude con ordine, concede poco agli attaccanti biancocelesti e porta a casa una vittoria di grande qualità.

Questa vittoria assume un peso importante: rilancia l’Inter nella corsa al vertice della Serie A, confermando che nei big match sa reagire e imporre il proprio gioco. Per la Lazio, invece, è un’occasione persa: la squadra di casa ha capitalizzato meglio e lasciato l’avversario a rincorrere. I nerazzurri possono affrontare la pausa con fiducia, mentre i biancocelesti dovranno lavorare su approccio e concretezza per invertire il trend nelle prossime sfide.