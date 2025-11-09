RIVIVI LIVE – Bologna/Napoli 2-0: la capolista si ferma al dall’Ara

La capolista cade al Dall’Ara: i padroni di casa non si lasciano impaurire dai campioni d’Italia e vanno in doppio in vantaggio grazie alle reti di Dallinga e Lucumì. Il Napoli di Conte torna a casa a testa bassa e senza nessun punto.

Bologna-Napoli 2-0

90’+4′ – Finisce la partita.

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

80′ – Ancora cambi: per il Bologna fuori Orsolini e Pobega per Casale e Moro. Per il Napoli dentro Lucca al posto di McTominay.

77′ – Doppia sostituzione Napoli: dentro Juan Jesus e Olivera al posto di Buongiorno e Gutierrez.

76′ – Fallo di Neres su Cambiaghi. Ammonizione per il brasiliano.

73′ – Ammonito Orsolini per fallo su Gutierrez.

70′ – Cartellino giallo per Noa Lang.

67′ – Doppio cambio Napoli: fuori Elmas e Politano per Lang e Neres.

66′ – Goal Bologna! Cross di Holm intercettato da Lucumì che colpisce di testa e manda il pallone in rete.

63′ – Ammonito Højlund per fallo su Ferguson.

60′ – Sostituzione Bologna: entra Bernardeschi al posto di Odgaard.

50′ – Goal Bologna! Dallinga anticipa Rrahmani e batte Milinkovic-Savic sul primo palo.

45′ – Le squadre rientrano in campo. Alla ripresa c’è un cambio per il Bologna: entra Cambiaghi al posto di Rowe.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

Curiosità

Elif Elmas, in campo nel match del Dall’Ara contro il Bologna, ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Napoli.

FINE PRIMO TEMPO

45′ + 5′ – Finisce il primo tempo. Il risultato resta fermo sullo 0-0.

45′ – Assegnati 5 minuti di recupero.

31′ – Tiro dalla distanza di Rowe. Ci arriva Milinkovic-Savic che la devia in calcio d’angolo.

22′ – Chance di Lucumì. Ci prova di testa ma non trova la porta.

19′ – Ci prova ancora il Napoli, questa volta con un destro a giro di Elmas. Pessina blocca.

16′ – Tentativo di Højlund un tiro dalla distanza. Palla deviata in calcio d’angolo.

14′ – Rowe ci prova con un cross sul secondo palo, Orsolini non ci arriva.

7′ – Cambio Bologna: problemi muscolari per Skorupski. Al suo posto entra l’esordiente Massimo Pessina.

1′ – Il calcio d’inizio è del Bologna.

COMINCIA LA PARTITA

Le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

A disposizione: Happonen, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi,

Cambiaghi, Castro, Dominguez.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci,

Ambrosino, Lang.

Gli arbitri dell’incontro

Il match sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno: Filippo Bercigli di Firenze e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Simone Sozza di Seregno, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, coadiuvato da Davide Massa di Imperia.

I precedenti di Bologna-Napoli

Sono 74 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia, con bilancio di 33 successi del Bologna (ultimo 3-2, nella Serie A 2018/19), 20 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A dello scorso anno) e 21 vittorie del Napoli (ultima 2-0, nella Serie A 2021/22).

La sfida a Bologna negli ultimi 3 anni si è sempre chiusa in parità. L’ultima vittoria del Napoli risale al 17 gennaio 2022, 2-0 azzurro con doppietta di Lozano.

L’ultimo successo del Bologna è un 3-2 del 25 maggio 2019, firmato dai gol di Santander (doppietta) e Dzemaili per i rossoblù, Ghoulam e Mertens per i partenopei.

A cura di Simona Marra.