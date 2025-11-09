Pagliarulo: “Italiano è cambiato, ora il Bologna è più verticale”

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Luca Pagliarulo, ex calciatore allenato da Vincenzo Italiano al Trapani.

“Vincenzo è cambiato tanto rispetto a quando mi ha allenato. Il Bologna oggi può mettere in difficolta tutti. Ha cambiato modo di giocare, ora è molto più verticale. Stanno esprimendo bene i concetti che Italiano gli ha inculcato. Il modo di giocare non è lo stesso del Trapani quando lavorava con me, ha cambiato il modo di andare ad attaccare la porta. Con me effettuava un gioco più di possesso palla, la categoria diversa ha inciso. Ora accetta di più l’uno contro uno dietro, ha difensori forti che riescono a reggere l’impatto. Usa molto più gli esterni. Bologna nelle prime 4? È un campionato equilibrato, quindi c’è questa possibilità. Ha perso in avvio contro Roma e Milan, il campionato sarà lungo e dovrà incontrare tante squadre forti come il Napoli. Il Bologna, però, si può ritagliare uno spazio nelle zone alte della classifica.

Siamo alla decima di campionato e sono stati fatti pochi punti rispetto al campionato. Ci sono poche squadre in pochi punti, si stanno studiando ancora tra i vari impegni.

Il Napoli è molto compatto. Sappiamo lo spirito e la determinazione che riesce a dare Antonio Conte. Il problemino degli azzurri è qualche infortunio di troppo che condiziona l’andamento della squadra. In Champions non ha avuto un avvio buono, ci sono da sistemare alcune cose. Conte sa trovare le energie necessarie per trasferirle ai calciatori e tutto l’ambiente. Non dimentichiamo l’Inter e la Juve. Con Spalletti i bianconeri lotteranno per lo scudetto. Il Napoli ha la possibilità di dettare le leggi.”

