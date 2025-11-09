P.P. Petino: “Stadio? Al tifoso di andare nella poltroncina non frega nulla!”
Pierpaolo Petino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
“Il Napoli mi sembra un po’ affaticato e dovremo capire perché. Gli manca un po’ di brillantezza sugli esterni. Mi fa impazzire in negativo chi dice che l’assenza di De Bruyne è un vantaggio. Conte? I fatti dicono che c’è l’uscita dalla Coppa Italia dell’anno scorso, che resta nella mente e ridimensiona il professionista e questo mi inquieta. Ha detto addirittura che devono crescere i fisioterapisti. Conte è straordinario ed è un grande allenatore. I problemi che ha il Napoli sono effettivamente pesanti, lo sublima con un’operazione contiana rimanendo prima in campionato, non in Champions. Il Conte in panchina in campionato, è un altro rispetto a quello in Champions. Ma fatico a pensare che abbia questo switch così evidente. Io credo che il Napoli faticherà moltissimo a superare il turno. In Champions, ha davanti un momento proibitivo. L’auguro è che cambi il passo, l’idea e la convinzione.
Stadio? Al tifoso di andare nella poltroncina non frega nulla. Il tifoso vero vuole andare in Curva con la bandiera. De Laurentiis non comprerà mai lo stadio e fa bene; non glielo faranno mai fare altrove mai nessuno. Siamo in Italia, il paese dei ricatti incrociati.
Nel Bologna Orsolini è un giocatore importante, mentre Elmas è il guastatore giusto. Mi auguro che da calcio piazzato possa arrivare la soluzione giusta contro la squadra di Italiano”.