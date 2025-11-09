NewsRadio e TvSu X.com

P.P. Petino: “Stadio? Al tifoso di andare nella poltroncina non frega nulla!”

By Giuseppe Sacco
0

Factory della Comunicazione

Pierpaolo Petino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
“Il Napoli mi sembra un po’ affaticato e dovremo capire perché. Gli manca un po’ di brillantezza sugli esterni. Mi fa impazzire in negativo chi dice che l’assenza di De Bruyne è un vantaggio. Conte? I fatti dicono che c’è l’uscita dalla Coppa Italia dell’anno scorso, che resta nella mente e ridimensiona il professionista e questo mi inquieta. Ha detto addirittura che devono crescere i fisioterapisti. Conte è straordinario ed è un grande allenatore. I problemi che ha il Napoli sono effettivamente pesanti, lo sublima con un’operazione contiana rimanendo prima in campionato, non in Champions. Il Conte in panchina in campionato, è un altro rispetto a quello in Champions. Ma fatico a pensare che abbia questo switch così evidente. Io credo che il Napoli faticherà moltissimo a superare il turno. In Champions, ha davanti un momento proibitivo. L’auguro è che cambi il passo, l’idea e la convinzione.
Stadio? Al tifoso di andare nella poltroncina non frega nulla. Il tifoso vero vuole andare in Curva con la bandiera. De Laurentiis non comprerà mai lo stadio e fa bene; non glielo faranno mai fare altrove mai nessuno. Siamo in Italia, il paese dei ricatti incrociati.
Nel Bologna Orsolini è un giocatore importante, mentre Elmas è il guastatore giusto. Mi auguro che da calcio piazzato possa arrivare la soluzione giusta contro la squadra di Italiano”.
Potrebbe piacerti anche
News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 9 novembre

News

SERIE A – Parma-Milan 2-2, i rossoneri falliscono il sorpasso al Napoli

Calcio

Parisio: “Il Napoli non dà fastidio, Conte comunica…così!”

News

Scarlato, all.: “Beukema non mi è dispiaciuto nella sostituzione, ma con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.