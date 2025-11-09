Napoli, a Bologna occhio all’infermeria, ma niente turnover

Il Napoli è atteso oggi al Dall’Ara per la sfida ai “temibili” ragazzi di Italiano. Conte dovrà, come gli capita spesso nell’ultimo periodo, dare un’occhiata al campo ed una all’infermeria. In merito alle ipotesi di formazione, il CdS scrive: “Niente turnover, insomma, a distanza di cinque giorni dalla passerella del Maradona e in vista della sosta per gli impegni delle nazionali. La vera novità, se di novità si può parlare, è che tornerà a disposizione Lucca, fuori con i tedeschi per il turno di squalifica scontato a seguito dell’espulsione diretta di Eindhoven, contro il Psv: una soluzione offensiva in più da utilizzare eventualmente in corsa, considerando che al centro del tridente partirà Hojlund. In attacco, a completare il tris, ci saranno ancora Elmas a sinistra e Politano a destra, apparso un po’ in riserva dopo i grandissimi sacrifici delle quattordici partite giocate finora, di cui tredici da titolare, ma comunque pronto a ripartire prima della Nazionale.Per quel che riguarda la difesa, blindata da tre gare e battuta una sola volta su rigore nelle ultime quattro tra campionato e Champions da Calhanoglu dell’Inter, al Dall’Ara andrà in scena la stessa linea a quattro all’opera contro l’Eintracht: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez, alla seconda di fila da titolare. In porta, come sempre ormai da quando Meret è infortunato, agirà Milinkovic-Savic. A centrocampo il trio Anguissa-Lobotka-McTominay, nuovamente insieme dopo il rientro di Lobo in pianta stabile.

