McTominay, alla ricerca di un graffio, magari decisivo!

Rispetto allo scorso anno, quella di McTominay è stata una partenza con l classico freno a mano tirato. Antonio Conte disse chiaramente che lo scozzese aveva cambiato status, ora da parte degli avversari ci sono accorgimenti molto diversi su di lui. Intanto, il Napoli ha un incredibile bisogno delle sue reti… Scrive La Gazzetta dello Sport: “Conte non parla mai a caso. E quella sua difesa d’ufficio arrivò nel momento in cui il problema del Napoli pareva – per molti tifosi – la coesistenza tra Scott e De Bruyne. Ora le cose sono cambiate, come il rendimento di McTominay tra le ultime dieci giornate dello scorso campionato, dove mise a segno 6 reti (con due doppiette) e fu decisivo nella volata scudetto, e le prime dieci giornate di questo campionato: dopo aver messo a segno il primo gol della Serie A 2025-26 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Scott si è preso una lunga pausa ed è tornato a segnare nella notte più importante, contro l’Inter. Scott è uno degli uomini a cui Conte non rinuncerebbe mai, lo ha fatto giocare anche con i punti a Eindhoven, notte da incubo per il Napoli e da re per McT: è stata la notte della sua ultima doppietta, ora basterebbe un graffio, purché decisivo.”

Factory della Comunicazione