Manna (Ma prima della gara’) : «Abbiamo un mister vincente e gli altri hanno paura»

By Giuseppe Sacco
0

 

«Noi vogliamo dar fastidio sportivamente. Chiaro che anche mediaticamente un po’ lo diamo perché abbiamo un mister vincente in panchina e gli altri hanno paura.Da avversario spero di avere Conte il più lontano possibile. Noi stiamo cercando di crescere affidandoci anche a lui. Problema esterni? Bisogna sempre farsi trovare pronti e lavorare bene in settimana. Elmas è un giocatore duttile, si è guadagnato la titolarità». Queste le parole del direttore sportivo Giovanni Manna ai microfoni di Dazn.  Fonte: Il Mattino

