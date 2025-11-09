LIVE (ore 15:00) – Bologna/Napoli: la sfida del Dall’Ara

Factory della Comunicazione

Gli arbitri dell’incontro

Il match sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno: Filippo Bercigli di Firenze e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Simone Sozza di Seregno, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, coadiuvato da Davide Massa di Imperia.

I precedenti di Bologna-Napoli

Sono 74 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia, con bilancio di 33 successi del Bologna (ultimo 3-2, nella Serie A 2018/19), 20 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A dello scorso anno) e 21 vittorie del Napoli (ultima 2-0, nella Serie A 2021/22).

La sfida a Bologna negli ultimi 3 anni si è sempre chiusa in parità. L’ultima vittoria del Napoli risale al 17 gennaio 2022, 2-0 azzurro con doppietta di Lozano.

L’ultimo successo del Bologna è un 3-2 del 25 maggio 2019, firmato dai gol di Santander (doppietta) e Dzemaili per i rossoblù, Ghoulam e Mertens per i partenopei.

A cura di Simona Marra.®