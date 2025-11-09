berardi
Live dai campi: Clamoroso a Bergamo, vince il Sassuolo 0-3!

Incredibile, ma forse non troppo, il risultato maturato al Gewiss Stadium di Bergamo. Il Sassuolo batte l’Atalanta con un pesante quanto mai meritato 0-3. In rete Berardi, due volte di cui una su rigore, e Pinamonti. La squadra di Juric, messo sulla graticola dall’opinione pubblica, non ha approcciato bene alla partita andando sotto già nel primo tempo e perdendo completamente il controllo del match nel secondo tempo quando il Sassuolo ha prima raddoppiato, dopo circa un minuto e poi raddoppiato grazie uno svarione difensivo della difesa bergamasca.

Ignari del suo futuro, Ivan Juric e l’Atalanta saranno attesi al Maradona nella prima giornata dopo la sosta di Novembre.

