“La forza di questa squadra è il gruppo, lavoriamo l’uno per l’altro. Il mister ha creato entusiasmo”

Nel post partita tra Bologna-Napoli, vinta dai padeoni di casa per 2-0, ha parlato Nicolò Cambiaghi, ai microfoni di Dazn. A seguire le sue parole: “Un’atmosfera incredibile ci hanno dato anche oggi una grossa spinta, abbiamo fatto una partita importantissima contro una squadra che. Se non è fuori è una di quelle che punta a vincere lo scudetto, quindi siamo contentissimi soprattutto perché adesso c’è anche la sosta, quindi era importante finire con con tre punti. possiamo lavorare ancora meglio e quindi ci godiamo questa grande vittoria. Il mister come si può vedere, ha creato un entusiasmo che già c’era anche prima, però ci sta dando una grossa mano, ci fa sentire tutti importanti ci dà spazio lavoriamo forte e penso che questo si vede quindi sono molto contento di lavorare con col mister, con lo staff e con questa squadra, perché c’è tutto per lavorare bene per crescere per migliorare, e quindi voglio solo continuare come sto facendo e non ci poniamo limiti. Vogliamo guardare partita dopo partita per per arrivare in fondo. La forza di questa squadra, sembra una frase fatta, però è il gruppo. Ci vogliamo bene, lavoriamo l’uno per l’altro, siamo come una famiglia, quindi penso che questa sia la nostra forza e si è visto anche quest’anno col cambio di alcuni giocatori che non è cambiato nulla perché quello che ci ci porta risultati ci fa andare avanti è il gruppo e l’amicizia che c’è tra di noi, l’intesa che si sta creando e che stiamo migliorando giorno per giorno e quindi, vogliamo solo continuare così senza porci limiti.”

