La carica dei 6000: invasione azzurra a Bologna

Che sia Fuorigrotta, che sia un’altra parte d’Italia, il Napoli non è solo. In Premier ci sono dei tifosi che affermano questo concetto in quello che è il loro inno, qui ci sono tifosi che, a prescindere da “divieti” e restrizioni, scelgono comunque di esserci. Scrive il CdS: “Bologna si tingerà d’azzurro secondo tradizione. Nonostante le limitazioni e il divieto di vendita per i residenti in Campania, assenti in occasione della precedente trasferta al Via del Mare di Lecce, oggi al Dall’Ara sono attesi oltre seimila tifosi del Napoli. Tutti residenti fuori regione, prettamente al Nord, e in tanti di stanza proprio in Emilia-Romagna: il Napoli Club Bologna è uno dei più nutriti e anche dei più attivi in assoluto (ieri sera ha organizzato anche un evento benefico per raccogliere fondi da destinare al progetto “Diamo un calcio alla camorra”). In uno stadio sold out e pronto a sostenere dal primo all’ultimo istante il Bologna di Italiano, ambizioso e lanciato all’inseguimento della zona dei sogni scudetto, ci sarà insomma anche una notevole quota napoletana. Come di consueto del resto: 2.480 spettatori affolleranno il settore destinato ai tifosi ospiti, tutti in possesso della fidelity card del club di De Laurentiis, e tutti gli altri invece saranno seminati in piccoli spicchi della altre tribune del Dall’Ara”

Factory della Comunicazione