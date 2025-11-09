Italiano contro Conte, così in campo al Dall’ Ara (formazioni)

Dopo il pareggio contro il Brann in Europa, non senza difficoltà, il Bologna ricarica le pile in vista del match di domani contro il Napoli. Italiano – rientrato in panchina proprio contro i norvegesi dopo la polmonite avuta e il ricovero – è riuscito a risparmiare parte della squadra titolare per l’impegno contro gli azzurri di Conte.

Tornano in campo quelli della formazione ideale per l’allenatore italiano: Miranda e Moro, con Odgaard in mezzo al campo. Confermata la coppia Orsolini-Castro per far male alla difesa di Milinkovic-Savic. Esattamente come per Conte, anche per Italiano nessuna conferenza alla vigilia del match del Dall’Ara.

Probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Fonte: Il Mattino