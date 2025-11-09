Il Napoli non segna da due partite, tendenza da invertire contro il Bologna
Il Napoli, che oggi affronterà il Bologna al Dall’Ara alle ore 15,00, non segna da ben due partite, quella col Como e l’altra contro l’Eintracht. E proprio contro il Bologna c’è la possibilità di invertire questo trend negativo. Il Corriere dello Sport scrive: “A dispetto del ritrovato equilibrio difensivo, inquadrato dai tre clean sheet collezionati in serie tra campionato e Champions e dall’unica rete incassata nelle ultime quattro uscite (Inter, su rigore), c’è una tendenza pericolosissima da invertire al volo: il Napoli non segna da due partite, due 0-0 con il Como e l’Eintracht al Maradona caratterizzati da una produzione insufficiente oltre che dall’imprecisione. L’ultima rete l’ha firmata Anguissa a Lecce, sugli sviluppi di un calcio di punizione: la squadra non colpisce su azione dalla notte gloriosa contro l’Inter, ancora con Frank e con McTominay. Centrocampisti provvidenziali in un momento di generalizzata astenia per gli attaccanti e gli esterni: Hojlund, rientrato a Lecce dopo tre giornate ai box, non segna dal 5 ottobre con il Genoa; Lucca dal 22 settembre con il Pisa; Neres addirittura dal 4 gennaio a Firenze, dieci mesi, e Politano dal 30 marzo, oltre sette mesi. A secco anche Elmas, Lang e Ambrosino: antifona chiarissima, vero? Urgono una svolta e un sostegno immediato ai centrocampisti-bomber. Soprattutto dopo l’uscita di scena di De Bruyne, 4 gol in campionato”.