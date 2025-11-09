NewsCalcioNapoli

“I giocatori del Napoli rigettano Conte”

By Filippo Maria Aiello
0

Che tra società, Conte e giocatori ci sia qualcosa da aggiustare ormai è limpido come l’acqua. Cosa abbia creato questa crepa ancora non è chiaro, anche se in passato, nelle vecchie esperienze di Conte, c’erano stati segnali di giocatori “stanchi” delle sue preparazioni e dei suoi metodi. A lanciare l’allarme sulla squadra azzurra è Salvatore Biazzo, storico giornalista RAI: “Il Napoli sta rigettando il modo di giocare di Conte che é molto dispendioso. Basta vedere anche Politano come ha finito queste ultime partite. Se alcuni te lo fanno anche capire, toccandosi addirittura o persino fermandosi, tu non sfrutti i cambi ed il fatto di avere 9 acquisti? Se li avesse Italiano vincerebbe lo Scudetto!”,ha riferito ai microfoni di Tele A.

