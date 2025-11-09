CalcioNapoliNews

Fabrizio Romano: “Vertice Napoli-Conte durante la sosta”

By Filippo Maria Aiello
Ci Ha pensato Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, a chiarire il tutto tramite il suo canale YouTube: “Conte è stato duro nelle dichiarazioni dopo la sconfitta col Bologna, è emersa ancora una volta l’insofferenza del tecnico. Non ne farei drammi in linea di massima, conosciamo Conte e sappiamo che soffre particolarmente la sconfitta e soprattutto la sconfitta con questo tipo di prestazioni.

Il Napoli in effetti non sembrava una sua squadra oggi, ma ci sarà un discorso diretto tra Conte e la dirigenza nei prossimi giorni. Ci saranno dialoghi nella sosta che serviranno a far rientrare la situazione e a capire cosa non sta andando anche tra Conte e il suo staff e col giocatore del Napoli. Si parlerà anche di mercato perché si ritornerà in campo a fine novembre e a dicembre le società gettano le basi per il mercato di gennaio, con gli azzurri che dovranno rimediare all’infortunio di De Bruyne e alla partenza in Coppa d’Africa di Anguissa. Quindi proveranno a capire come dare la scossa con un mercato mirato”.

 

 

