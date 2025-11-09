Nel post partita di Bologna-Napoli, gara vinta dai padroni di casa per 2-0, hanno parlato Lucumì e Dallinga ai microfoni di Dazn. A seguire le loro parole.

“Tutto quello che oggi volevamo fare volevamo dichiarare dove siamo e che apparteniamo e meritiamo di essere dove siamo, credo che è un momento bello per la squadra abbiamo fatto insieme una grande gara, credo che l’abbiamo affrontato con tutta la responsabilità e penso che la squadra sta in crescita e vogliamo continuare così vogliamo vincere partita e vogliamo dare una gioia a tutta questa gente. Essere giocatori del Bologna oggi è qualcosa di fantastico con l’allenatore Vincenzo questo è quello che alleniamo tutti i giorni, vogliamo continuare così siamo una squadra forte e lo dobbiamo dimostrare ogni giorno, ogni partita. Credo che come abbiamo fatto una gara importantissima e siamo in crescita.”