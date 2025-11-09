Elmas c’è: il macedone si è preso il Napoli…di nuovo!

Gli era capitato già in passato di essere il dodicesimo. A volte è difficile rinunciare alla duttilità di Elmas. E, Antonio Conte, si unisce alla lista di tecnici che apprezzano il macedone. Scrive il CdS: “Di nuovo titolare, ancora a sinistra nel tridente. Del resto Elif Elmas era stato preso per questo: per essere un jolly vero, buono per ogni stagione e per tutte le posizioni dal centrocampo in su. È tornato a Napoli per dare qualità, duttilità e quell’imprevedibilità che già nella sua prima esperienza azzurra aveva mostrato in abbondanza. Conte l’ha apprezzato fin dal primo giorno: lo considera uno dei “nuovi” più maturi, un calciatore cresciuto non solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Più responsabile, più dentro il progetto, più uomo squadra. […] Conte lo stima e si fida di lui: per attaccare, ma anche per difendere e, soprattutto, per dare equilibrio. È uno di quei giocatori che fanno respirare l’allenatore, capaci di garantire copertura e profondità allo stesso tempo. Nelle ultime settimane è diventato un elemento chiave della nuova solidità del Napoli. Ha fatto persino il play, in assenza di Lobotka e Gilmour, e non ha sfigurato.”

Factory della Comunicazione