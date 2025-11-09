Elmas ancora titolare contro il Bologna, è diventato una certezza

Il Napoli affronterà oggi il Bologna alle ore 15,00 per l’undicesima giornata di campionato di Serie A, e per Elmas sarà ancora occasione per scendere in campo nella formazione titolare. Il Corriere dello Sport scrive: “A Bologna Eljif partirà di nuovo a sinistra nel trio d’attacco, come già accaduto contro l’Eintracht in Champions. Conte lo stima e si fida di lui: per attaccare, ma anche per difendere e, soprattutto, per dare equilibrio. È uno di quei giocatori che fanno respirare l’allenatore, capaci di garantire copertura e profondità allo stesso tempo. Nelle ultime settimane è diventato un elemento chiave della nuova solidità del Napoli. Ha fatto persino il play, in assenza di Lobotka e Gilmour, e non ha sfigurato. Una soluzione d’emergenza trasformata in un’opzione credibile, tanto da spingere Conte a elogiarlo pubblicamente: «Dove lo metti, fa bene». Una frase che riassume tutto. Perché Elmas è così: duttile, intelligente, pronto ad adattarsi a ogni necessità. E non è un caso che il tecnico lo consideri un centrocampista moderno, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo senza dare riferimenti, aggiungendo alla qualità anche un bel po’ di sostanza in fase difensiva”.

Factory della Comunicazione